Mundial reunió a 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer el balance turístico y económico del Mundial 2026 en las sedes mundialistas, cuyos resultados reflejan el impacto positivo que este evento tuvo en la actividad económica y turística del país, gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la ciudadanía.

Precisó que el balance integra información proporcionada por las secretarías de Turismo de las entidades sede, el Sistema de Monitoreo Hotelero de Datatur, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), AirDNA, los grupos aeroportuarios OMA y GAP, así como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otras instancias del sector, cuyos datos permitieron dimensionar con precisión el impacto turístico y económico del Mundial 2026.

En este contexto, explicó que del 8 de junio al 19 de julio, se registró la llegada de 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales, entre turistas y excursionistas; una derrama económica total estimada en 65 mil millones de pesos; una derrama turística de 42 mil 276 millones de pesos; y la generación de 130 mil 900 empleos en las tres ciudades sede. 100 mil en la Ciudad de México, 15 mil 800 en Monterrey y 15 mil 100 en Guadalajara.

La titular de la Secretaría de Turismo destacó que estos resultados consolidan al turismo como uno de los principales motores del desarrollo nacional y demuestran la capacidad de México para convertir eventos de talla internacional en oportunidades de crecimiento económico, generación de empleo y promoción de sus destinos.