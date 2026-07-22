Matan al periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca

El periodista y columnista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, fue asesinado a tiros la mañana de este miércoles en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó el homicidio del comunicador, quien en meses recientes había denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento y acoso por parte de autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en el fraccionamiento Esmeralda, donde hombres armados dispararon contra el periodista. Leyva Aguilar murió en el lugar a consecuencia de las lesiones provocadas por arma de fuego.

Tras el reporte de la agresión, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), peritos y personal ministerial se trasladaron a la zona para procesar la escena del crimen, recabar indicios e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Además de su trayectoria como columnista y analista político, Francisco Alejandro Leyva Aguilar dirigió la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y colaboró en diversos medios de comunicación del estado, donde abordó temas de política, seguridad y administración pública.

Hasta el cierre de esta nota informativa, la fiscalía de Oaxaca no ha dado a conocer personas detenidas ni una línea de investigación oficial sobre el móvil del ataque.

Fuente: infobae