Listo el Operativo Equinoccio 2026

Ante el arribo de visitantes a las zonas arqueológicas con motivo de la entrada de la primavera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dio a conocer los detalles del Operativo Equinoccio de Primavera 2026.

Ello, a fin de procurar la seguridad de visitantes y trabajadores, y garantizar la integridad del patrimonio arqueológico.

Se aplicará del 20 al 22 de marzo de 2026.

Los visitantes no podrán ingresar con mascotas, alimentos, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas y bultos. Asimismo, se les exhorta a atender las indicaciones del personal del INAH. No acceder a espacios restringidos y respetar el horario y aforos permitidos.

El cambio de estación será el 20 de marzo, a las 8:46 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Consejos

La mayoría de las zonas arqueológicas recibirán al público en los horarios habituales de apertura. Sin embargo, se sugiere estar al pendiente de los avisos locales difundidos a través de las redes sociales de los sitios patrimoniales y del INAH, principalmente para verificar cuál será la última hora de acceso.

Algunas de las zonas manejarán días y horarios específicos. Teotihuacan, en el Estado de México, implementará el dispositivo de seguridad el 21 y 22 de marzo. El primer día, el ingreso será a las 7:00 horas, con cierre a las 17:00 y último acceso a las 16:30. Al día siguiente, la entrada será a las 8:00 horas y cerrará a las 17:00. El acceso será por las puertas 1, 2, 3, 4 y 5.

Chichén Itzá, en Yucatán, abrirá el día 20 a las 9:00 horas, con cierre de taquillas y accesos a las 16:00, y el desalojo a las 17:30. El 21 y 22 abrirá a las 8:00 horas, con cierre de taquillas y accesos a las 16:00, y desalojo a las 17:30.

Fuente: Aristegui