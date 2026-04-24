Aprueban nueva Ley de Protección Animal en el Edomex

El Congreso del Estado de México (Edomex) aprobó por unanimidad la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, una iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que busca frenar el maltrato y garantizar condiciones dignas para los seres sintientes en la entidad.

Con esta legislación, el Edomex da un paso relevante en materia de derechos animales, al reconocer oficialmente a los animales como seres sintientes, lo que implica un cambio de enfoque en su trato, cuidado y protección legal.

La aprobación de esta ley ocurre días después de que, el pasado 14 de abril, la mandataria estatal declarara a la entidad como la “Capital Mundial del Bienestar Animal”, una estrategia que integra acciones de protección, rescate, adopción y educación para promover una convivencia responsable entre humanos y animales.

Más sanciones

Uno de los aspectos más destacados de la nueva normativa es el endurecimiento de sanciones contra quienes incurran en maltrato animal. Las penas contemplan desde amonestaciones y trabajo comunitario, hasta multas económicas y arrestos administrativos.

Por ejemplo, actos como torturar, golpear o causar daño a un animal pueden derivar en multas de hasta 35 mil 193 pesos. En tanto, mantener a un animal en condiciones inadecuadas de alojamiento, movilidad o higiene puede implicar sanciones de 3 mil 519 pesos o arrestos de hasta 36 horas.

Las reformas establecen sanciones por maltrato animal de hasta 15 años de prisión con diferentes agravantes.

Además, la ley establece la creación de un Registro Único de Animales de Compañía, en el cual deberán inscribirse mascotas junto con los datos de sus propietarios o responsables. Este mecanismo tiene como objetivo fomentar la tenencia responsable y reducir el abandono, uno de los principales problemas en la entidad.

Fuente: Infobae