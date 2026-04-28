Memo Ochoa se retira del futbol

El histórico portero mexicano Guillermo Ochoa ha confirmado la fecha para su retiro del futbol profesional, a sus 40 años de edad y todavía en activo, el histórico arquero consideró que la fecha de su retiro está cerca, lo ideal para Memo Ochoa es colgar los guantes tras la próxima Copa Mundial 2026, lo que marcaría así el adiós de una de las figuras más emblemáticas de la Selección Mexicana y del futbol nacional.

Memo Ochoa se retirará del futbol profesional después del Mundial 2026. El propio arquero, con más de veinte años de trayectoria, detalló que dicho torneo será el punto final tanto para su carrera en clubes como para su paso con la Selección Mexicana. Esta decisión cierra una etapa fundamental en el futbol mexicano, ya que su legado ha dejado huella tanto a nivel local como internacional.

Retiro

En una reciente entrevista que ofreció para TUDN, el canterano americanista consideró que está en una etapa madura de su carrera en el futbol, por lo que no dudó que el retiro se aproxima.

Luego de reflexionar sobre su futuro, el portero explicó que tomó esta decisión de manera consciente y tranquila. Aseguró que tanto su cuerpo como su familia están listos para este nuevo ciclo y que su prioridad es prepararse plenamente para la mayor cita del balompié profesional.

“Sí (retirarse de la Selección Mexicana) y de mi carrera podría ser (tras el Mundial). Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años y llega un punto que tu cabeza y cuerpo dicen ‘lo hemos dado todo, lo has dejado todo’, entonces te vas tranquilo y ese será mi caso, irme tranquilo, mi cuerpo y mi familia están preparados”, señaló.

Fuente: Infobae