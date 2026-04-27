Miguel Herrera sería el técnico del Atlante para el Apertura 2026

El club Atlante está a punto de concretar su regreso a la Primera División del fútbol mexicano después de más de diez años, ocupando la plaza que dejará vacante Mazatlán en el máximo circuito.

Para afrontar el torneo Apertura 2026, el nombre que más fuerza ha tomado para dirigir a los Potros es el de Miguel “Piojo” Herrera. Aunque todavía falta el anuncio oficial, la posibilidad ha sido destacada por el periodista David Medrano, quien señaló que el mexicano será el encargado de liderar el equipo azulgrana en esta nueva etapa.

Según Medrano, Herrera no llegará solo. Su cuerpo técnico estaría conformado por Federico Vilar y Ricardo Carbajal, quienes lo acompañarán en la dirección del club. El periodista afirmó: “Elegido por Atlante. Miguel Herrera será el nuevo técnico del Atlante y tendrá en el cuerpo técnico a Federico Vilar y a Ricardo Carbajal”.

Por ahora, la directiva no ha confirmado la noticia, pero la expectativa entre la afición crece ante la inminente oficialización de Herrera y su equipo, quienes buscarán consolidar un proyecto competitivo en el regreso de Atlante a la elite del fútbol nacional.

La última experiencia profesional de Miguel Herrera al frente de la Selección de Costa Rica concluyó sin la clasificación al Mundial 2026. El entrenador mexicano acumuló siete victorias, cinco empates y una derrota en los trece partidos oficiales disputados durante su gestión, saldo que determinó su salida del conjunto centroamericano después de una etapa breve y con resultados que no alcanzaron las expectativas.

Fuente: Infobae