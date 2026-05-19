Celebran cumpleaños de Elena Poniatowska

Poemas de Elena Poniatowska para celebrar su cumpleaños.

El 19 de mayo de 1932 nació Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, una de las escritoras más importantes que tiene México. Profesionalmente es más conocida como Elena Poniatowska.

Este día está cumpliendo 94 años y para honrar sus obras recordaremos algunos fragmentos muy populares de sus libros que incluso han sido considerados poemas.

Elena Poniatowska vio la luz por primera vez en este mundo en París Francia, sin embargo, cuando estalló el conflicto de la Segunda Guerra mundial su familia se vio obligada a salir de su país y así fue como llegaron a México.

Desde muy joven se sintió interesada por la escritura; su formación como periodista y escritora la hizo en Estados Unidos, México y Europa. Su trabajo le ha valido ser galardonada con el Premio Nacional de Periodismo de México, entre otros no menos importantes. Actualmente es una de las personalidades de la literatura más reconocidas de México y Latinoamérica.

“El recado” del libro De Noche Vienes

“Pienso en ti muy despacio, como si te dibujara dentro de mí y quedaras allí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en una cadena ininterrumpida de días; que podré mirarte lentamente aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro; que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente”.

“Querido Diego, te abraza Quiela”

“Para mí eras torbellino físico, además del éxtasis en que caía yo en tu presencia, junto a ti era yo un poco dueña del mundo”.

“Poema agua de mar” del libro Rondas de niña mala

“Rodeadas de agua por todas partes el mar naufragó dentro de cada una, el faro, en vez de guiarnos, nos desencaminó, golosas, solo queríamos lo que todas pedimos, amanecer al mundo desfloradas de besos”.