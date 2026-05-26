Lanzan edición especial de galletas Oreo y BTS

Mondelez International, empresa matriz de Oreo, confirmó que la colaboración BTS x Oreo comenzará su preventa online el próximo 1 de junio, mientras que las tiendas físicas recibirán el producto a partir del 8 de junio.

La edición especial incluirá galletas moradas —en referencia al icónico color asociado con BTS y ARMY— y un relleno inspirado en el hotteok, un popular panqueque dulce callejero de Corea del Sur elaborado con azúcar morena y especias.

Además, cada paquete incluirá hasta 13 diseños distintos grabados en las galletas, entre ellos los nombres de los integrantes, el logo de BTS y referencias visuales al fandom.

¿Las Oreo de BTS llegarán a México?

Hasta el momento, Oreo no ha confirmado oficialmente una fecha de lanzamiento específica para México. Sin embargo, diversos medios especializados señalan que la colaboración será distribuida en más de 80 mercados internacionales, lo que ha disparado las expectativas del fandom mexicano. Reporte Índigo destacó que todavía no existe anuncio oficial para el país, aunque el carácter global de la campaña aumenta las probabilidades de distribución regional.

En redes sociales ya comenzaron a circular imágenes de los productos encontrados anticipadamente en tiendas Walgreens de Kentucky, Estados Unidos, lo que detonó especulaciones sobre una expansión internacional inmediata.

La colaboración no es casualidad. BTS se ha convertido en una de las marcas culturales más poderosas del planeta. Spotify reporta que el grupo acumula decenas de millones de oyentes mensuales globales, mientras que sus lanzamientos suelen romper récords de ventas y streaming.

Fuente: emprendedor.com