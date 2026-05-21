Inauguran “Tenochtitlan a 700 años de su Fundación”

El Fideicomiso y la Autoridad del Centro Histórico, en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México inauguraron este miércoles 20 de mayo de 2026 la exposición “Tenochtitlan a 700 años de su fundación” en el Museo Archivo de la Fotografía, con imágenes de la autoría de 10 fotoperiodistas que retratan la vida cotidiana de la zona patrimonial del corazón de la capital.

Durante la inauguración, la maestra Loredana Montes López, directora general del Fideicomiso Centro Histórico, resaltó la importancia de mantener en nuestra memoria la riqueza cultural que representa esta parte de la ciudad y cómo a través de la fotografía la memoria cultural permanece viva entre las generaciones que han habitado este espacio.

“Tenemos una riqueza tal que estamos de verdad obligados siempre a mantenerla en la memoria. Y este es un momento en el que me parece que se ha quedado plasmado de una forma extraordinaria tras la lente, el ojo de los fotógrafos, parte de lo que es esta riqueza, parte de lo que es este espíritu, porque lo que vemos en estas fotografías, más allá de ser imágenes, son espíritus, es el espíritu de lo que tenemos aquí todos los días”, señaló.

Riqueza cultural

En tanto, Carlos Cervantes Godoy, Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, recordó la riqueza cultural mexicana, específicamente la que se puede ver en nuestro Zócalo capitalino.

“México no nació con la conquista, México resistió a ella. Y desde entonces, nuestra historia ha sido una historia de resistencia. Por eso, esta exposición no solo muestra fotografías, muestra memoria viva. Cada imagen es un fragmento de la historia de México”, comentó.

Por su parte, la maestra Mariana Gómez Godoy, directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, compartió su emoción por la celebración de la exposición de los 700 años de Tenochtitlán en conjunto con las autoridades del Centro Histórico.

“Un gran reto para la fotografía es capturar ese elemento, capturar en este momento algo de hace 700 años es difícil, porque es capturar en un espacio el tiempo. Y creo que eso es un poco lo que muestra esta exposición, que es justamente cuando uno viene al centro siempre se encuentra algo nuevo, siempre ves o percibes algo distinto y entonces uno se vuelve turista en el tiempo”, expresó.