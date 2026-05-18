México, con doble oro en el Tour NORCECA de Voleibol de Playa

La bandera mexicana ondeó en lo más alto dos veces este fin de semana en la 3ra. Etapa del Tour NORCECA de Voleibol de Playa 2026, gracias a las medallas de oro conquistadas por las duplas Abril Flores/Susana Torres y Jorman Osuna/Miguel Sarabia.

Nicaragua abrió sus puertas a las y los mejores exponentes de la zona, quienes llegaron con el objetivo de proclamarse campeones y sumar puntos para el ranking continental.

El dúo femenil se llevó la presea dorada tras vencer en la gran final 2-1 (19-21, 21-14 y 16-14) a las estadounidenses Castillo/York. Mientras que los hombres hicieron lo propio con su victoria 2-0 (21-16 y 21-14) frente a los costarricenses Araya/Grant.

Flores/Torres y Osuna/Sarabia no solo subieron a lo más alto del podio, sino que firmaron un torneo perfecto al triunfar en los seis partidos que disputó cada equipo en su respectiva rama.

Las mujeres lograron su tercer metal de la presente temporada, luego de los dos bronces ganados en Costa Rica y Puerto Rico. Para los caballeros fue su primera medalla del circuito 2026.

El Tour NORCECA de Voleibol de Playa 2026 seguirá su ruta este fin de semana con la 4ta. parada, la cual se desarrollará en Madero, Tamaulipas, donde los equipos nacionales buscarán reafirmarse con el apoyo de su gente.