Investigan como feminicidio la muerte de ex reina de belleza

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investiga como feminicidio el asesinato de la ex reina de belleza, Carolina Flores.

“Se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo. Incluye la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable”, destacó.

La Fiscalía capitalina aseguró que han realizado diversos trabajos para poder identificar a la persona responsable del crimen en contra de la joven de 27 años.

El asesinato de Carolina Flores fue realizado el pasado 15 de abril en Polanco III sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Asimismo, el cuerpo de la mujer fue hallado con un impacto de bala en el tórax y otro en el cráneo.

Por la muerte de la mujer, gobernadora de Baja California Marina del Pilar, expresó: “Quiero reiterarle a la familia que no están solos. Que estamos con ellos para acompañarlos en todo este proceso”.

La ex reina, nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, y para 2017 gana el certamen Miss Teen Universe Baja California.

Fuente: Infobae