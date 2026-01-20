Hay medio millón de afectados por inundaciones en Mozambique

Las actuales inundaciones en el sur de Mozambique afectan a medio millón de personas. Más de la mitad son niños.

Alrededor de 50.000 se han visto obligadas a huir de sus hogares para refugiarse en centros temporales, advirtió el martes 20 de enero el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

Riesgo de enfermedades

El portavoz de la agencia, Guy Taylor, subrayó que estos desplazados viven «muy hacinados» en refugios donde hay alto riesgo de contraer enfermedades y es muy difícil acceder a servicios básicos como agua potable, atención sanitaria o alimentos.

«La combinación de enfermedades transmisibles por el agua y la malnutrición, en un país donde ya antes de las inundaciones cuatro de cada diez niños estaban desnutridos de forma crónica, representa una amenaza letal», señaló por videoconferencia desde Mozambique a la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

Desplazamiento masivo

También desde Mozambique, la jefa en el país de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Paola Emerson, agregó que esta emergencia climática se suma al desplazamiento masivo que sufre el país debido al conflicto que persiste en el norte del territorio, con amplia presencia de grupos yihadistas armados.

«Aunque las lluvias podrían disminuir en los próximos días, el riesgo de inundaciones persiste», advirtió. Emerson explicó que hará falta tiempo para que bajen los niveles de las presas, retrocedan las aguas de las crecidas y las condiciones del suelo se estabilicen lo suficiente como para permitir la reapertura de carreteras.

