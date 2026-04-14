Muere mexicano bajo custodia de ICE en Luisiana

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre la muerte de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en el Centro Correccional de Winn, Luisiana.

El caso, notificado el 11 de abril de 2026, eleva a 15 el número de connacionales fallecidos en detención de ICE en lo que va del año.

La Cancillería abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y anunció medidas reforzadas de protección consular para evitar más muertes.

Resguardan identidad de mexicano que murió a manos de ICE en Luisiana

El 11 abril de 2026 el Consulado de Carrera de México en Nueva Orleans, fue notificado de la muerte de una persona que se encontraba bajo supervisión del ICE en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana.

La identidad y las causas de la muerte del connacional no han sido dadas a conocer de forma pública.

No obstante, representantes del consulado activaron el protocolo establecido y contactaron a la familia para brindar asesoramiento y apoyo legal.

Fuente: SDP