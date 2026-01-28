Habrá reparación del daño a víctimas de descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir del lunes 2 de febrero, el gobierno de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) comenzará el proceso de reparación del daño a cada afectado por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, a finales de diciembre de 2025.

Eso dejó un saldo de 14 personas muertas y varios heridos, de los cuales aún uno sigue recibiendo atención médica en el hospital.

Las víctimas o las familias de los fallecidos ya fueron contactados y se les ha citado a partir del lunes para determinar si aceptan el proceso de reparación de daño planteado por la Secretaría de Gobernación. La propuesta incluirá una reparación del daño por parte de la aseguradora y una adicional de la empresa del Tren Interoceánico.

El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, explicó que en las mesas que se implementarán a partir de este lunes, las víctimas o sus familiares, estarán acompañados por un grupo interinstitucional que despejará todas sus dudas y les dará el asesoramiento para determinar si aceptan la reparación integral del daño.

Asesoría

El funcionario detalló que entre los expertos en estas mesas se contará con un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por la Fiscalía General de la República, del mecanismo alternativo de solución de controversias y de la propia Secretaría de Gobernación, a fin de atender las dudas o planteamiento de las víctimas.

Podrán decidir si aceptan esta mesa de trabajo y la reparación integral. Se les hará propuesta de la aseguradora que será una parte integral del planteamiento de solución que se dará a cada una de las víctimas», comentó.

En total fueron citadas las 225 personas, que eran el universo de pasajeros que iban a bordo del tren en el momento del descarrilamiento y sobre el que la FGR adelantó que fue el exceso de velocidad por parte del operador del tren lo que provocó el accidente.

Los afectados por el descarrilamiento serán atendidos directamente en sus comunidades, por lo que no tendrán que trasladarse hacia la Ciudad de México. Los montos de reparación de daño se informarán en las entrevistas personales con los afectados y con los familiares de los fallecidos y estos dependerán directamente de la afectación causada.

