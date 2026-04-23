Celebran hoy el Día del Libro en bibliotecas

Las bibliotecas deben ser memoria activa, accesibles y plurales. Se inauguró la Sexta Jornada Internacional de Fomento a la Lectura en las Bibliotecas Universitarias.

La transmisión del conocimiento no puede seguir pensándose en una sola dirección. Los pueblos originarios tampoco son receptores pasivos de saberes elaborados en otros lugares.

Son productores de conocimiento, pensamiento, interpretación del mundo y de alternativas para el futuro, enfatizó la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Tamara Martínez Ruíz.

México es un país pluricultural y multilingüe. Por ello deben integrarse de forma ética y responsable la planificación y las políticas de formación de materiales de estos grupos, resaltó.

Al presidir la inauguración de la Sexta Jornada Internacional de Fomento a la Lectura en las Bibliotecas Universitarias dijo que “Literatura y memoria a través de la lectura, la escritura y la oralidad en los pueblos originarios y afrodescendientes”.

Derecho a la lectura

Para lograrlo, esos recintos juegan un papel fundamental. El decenio internacional de las lenguas indígenas 2022-2032, impulsado por UNESCO, subraya que son claves para la inclusión, educación y empoderamiento social.

Bajo esta visión, deben ser memoria activa, accesibles y plurales, expuso Martínez Ruíz.

Comentó que esta jornada reúne el derecho a la lectura y al conocimiento. Una condición indispensable para la libertad, participación y dignidad humana. Y argumentó: “Nos invitan a pensar quiénes pueden leer, en qué lenguas, en qué recursos. Desde qué experiencias y para qué horizontes de vida.

En 2025 el INEGI reportó que 83.5 millones de personas declararon leer redes sociales, y que una parte significativa lo hizo sin acompañamiento de otros materiales.

Ello nos indica la urgencia de fortalecer ecosistemas de lectura más amplios, críticos y formativos. Cuando hablamos de democratización del conocimiento nos referimos a desmontar barreras materiales, económicas, digitales, lingüísticas y simbólicas que excluyen a demasiadas personas del derecho a aprender, añadió Martínez Ruíz.