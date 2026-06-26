FGR atiende la denuncia de Antonia contra Sergio Andrade

La búsqueda de justicia por parte de Antonia Andrade contra Sergio Andrade dio un giro relevante en las últimas horas, luego de días de llamados públicos y movilización social.

En medio de la atención mediática y el apoyo de otras sobrevivientes, la hija del productor musical anunció avances en el proceso legal que involucra tanto a autoridades mexicanas como extranjeras.

FGR responde a Antonia Andrade

El pasado 25 de junio, Antonia Andrade recurrió a sus historias de Instagram para informar que la Fiscalía General de la República (FGR) respondió a su solicitud, luego de los insistentes llamados que realizó desde España.

La joven manifestó su agradecimiento: “Gracias FGR México por responder. El proceso continúa para todas las partes posibles. Gracias a todos los demás por continuar difundiendo de la mejor medida posible”.

Antonia explicó que la respuesta de la fiscalía abre la puerta a nuevas etapas procesales y reconoció la importancia de la difusión pública en el avance de su caso.

Añadió que, por la naturaleza de los delitos denunciados y el hecho de que se consideran “delitos continuados” de carácter transnacional, España podría también ejercer jurisdicción de manera simultánea.

“Dado que hay consideración de ‘delitos continuados’ transnacional por diferentes motivos, es posible que España pueda proceder también y tener jurisdicción a la vez”, detalló en su mensaje.

Fuente: Infobae