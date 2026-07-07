Profeco garantiza vigilancia hasta la conclusión del torneo

Como parte de las medidas institucionales para proteger los derechos de las y los aficionados durante el Mundial de futbol 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa que, con corte al 6 de julio, realizó 669 visitas de verificación y 902 acciones de vigilancia a proveedores de bienes y prestadores de servicios alusivos a la justa deportiva.

El operativo especial, en el que participa personal de la Procuraduría y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), inició el pasado 16 de febrero y se mantendrá hasta el próximo 19 de julio a fin de atender y defender los derechos de las personas consumidoras durante la etapa de mayor afluencia para los cuartos de final, semifinales y final del Mundial.

Desde el inicio del operativo, la institución colocó 46 mil 910 preciadores y 8 mil 977 carteles informativos sobre los derechos de las y los aficionados en materia de consumo. Los giros prioritarios bajo supervisión comprenden desde hoteles, restaurantes, bares y cantinas hasta tiendas de artículos deportivos y centros de apuestas.

A su vez, la Profeco monitoreó 101 mil 151 productos y brindó un total de 5 mil 177 asesorías a la población.

A partir de la inauguración de la Copa Mundial de futbol el pasado 11 de junio y hasta la conclusión de partidos en México el 5 de julio, el personal institucional proporcionó 580 asesorías en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Esto a través de los módulos en estadios, así como de brigadas itinerantes en los Fan Fest y 143 puntos de alta afluencia en el país.