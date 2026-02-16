Gloria Trevi posa para Playboy a sus casi 60 años

Gloria Trevi, reconocida figura de la música pop mexicana que actualmente toitne 58 años de edad, protagoniza la portada internacional de Playboy para la edición febrero-marzo de 2026.

Según Playboy Nueva Zelanda, Trevi se convierte en la primera artista latina en encabezar la edición de ese país, un logro que marca un punto de inflexión en su trayectoria y en la representación de artistas latinoamericanos en medios globales.

La noticia difundida en sus redes sociales generó un fuerte impacto, multiplicando reacciones y comentarios tanto en México como a nivel internacional.

La revista, con distribución en países de Europa y otros mercados fuera de México, eligió a Trevi por su influencia musical, su papel en la cultura popular y su capacidad de conectar con diferentes públicos.

Desde el primer anuncio, hubo un notable eco mediático y una oleada de mensajes de apoyo y debate en plataformas digitales.

En entrevista con Playboy Nueva Zelanda, Gloria Trevi explicó que aceptó la propuesta porque la publicación ahora apuesta por un enfoque distinto. “Me sentí muy cómoda participando en esta revista, que ahora tiene un enfoque mucho más intelectual. Me emociona tener la oportunidad de llegar en otro idioma a otros países; de eso también se trata la música”, manifestó.

La portada incluye una entrevista y una sesión fotográfica que, según la revista, exploran tanto su faceta artística como sus pensamientos sobre temas culturales y creativos. Esta edición fusiona el contenido visual con conversaciones que abordan transformación, resiliencia y la proyección internacional del talento latinoamericano.

Fuente: Infobae