ONU alerta de 80 % de probabilidad de episodio de El Niño

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que hay un 80% de probabilidad de un episodio de El Niño entre junio y agosto, lo que aumenta el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en los próximos meses.

Con un 80 % de probabilidad, el fenómeno de El Niño volverá a hacer su aparición este año y puede tener una intensidad fuerte. Eso agravará las sequías y las luvias intensas, así como el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en el océano, anunció este martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el organismo especializado en meteorología de la ONU.

El niño probablemente se presente entre junio y agosto, lo que aumenta el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en los próximos meses.

Temperaturas

«La ciencia es clara: El Niño está llegando a nuestras puertas en los próximos meses (…). Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se está calentando y su impacto será aún más severo, llegará más lejos y cruzará fronteras con una velocidad devastadora», advierte el organismo científico de Naciones Unidas.

También estima que «las probabilidades de que este episodio se mantenga al menos hasta noviembre rondan o superan el 90%», añadió.

Según los datos aportados a la prensa, entre finales de abril y mediados de mayo, la temperatura de la superficie del mar en la zona del Pacífico utilizada como referencia estaba ya en los umbrales de un fenómeno de El Niño, y esta condición estaba siendo alimentada por temperaturas subsuperficiales superiores a la media en más de 6 ºC.

Fuente: DW