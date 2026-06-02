Salas mexicanas, las nuevas «tribunas digitales» para la máxima fiesta del fútbol

Ir al estadio ya no es la única forma de sentir la adrenalina del fútbol. Entre el tráfico de la ciudad, los precios de los boletos y la comodidad del hogar, millones de aficionados prefieren armar la fiesta en su propia sala. Y este ritual ya cambió: hoy no basta con encender cualquier televisor y destapar una cerveza; en 2026 la experiencia exige alta definición, sonido envolvente y una conexión que no se trabe en el minuto noventa.

Las plataformas de streaming ya concentran el 36% de la audiencia futbolera en México, superando por primera vez a la televisión de paga tradicional. La migración digital obligó a los fanáticos a jubilar sus viejas pantallas para evitar el temido «spoiler» del vecino que grita el gol tres segundos antes porque tiene mejor señal.

El fenómeno de las dos pantallas

La afición mexicana actual ha evolucionado junto con los electrodomésticos que acompañan su afición. Se calcula que el 65% de los mexicanos prefiere ver los partidos en una Smart TV, pero un 28% ya adoptó el smartphone como una extensión obligatoria del juego. Vemos el partido en grande mientras, en el celular, comentamos las jugadas en redes sociales, revisamos memes o checamos las estadísticas en tiempo real.

Para que este ecosistema funcione sin interrupciones ni inconvenientes, la tecnología en casa debe estar a la altura. Las pantallas de gran formato y los sistemas de audio que recrean el rugido de la afición se han vuelto el objeto de deseo de la temporada. Por eso, el catálogo de elektra.mx se ha enfocado en concentrar precisamente estos dispositivos: desde pantallas UHD y sistemas de audio envolvente hasta teléfonos con la mejor conectividad del mercado, para que cada rincón de la casa responda a las exigencias de las transmisiones actuales.

Marcas líderes en la cancha del hogar

La evolución técnica está liderada por firmas que comprenden las necesidades del espectador moderno. Marcas como Samsung y LG dominan la oferta con tecnologías como Crystal UHD y paneles QLED, diseñados específicamente para optimizar la fluidez de las transmisiones en vivo y ofrecer colores más nítidos bajo cualquier tipo de iluminación.

El complemento de audio también ha dado un salto importante. Las tradicionales bocinas caseras están siendo sustituidas por barras de sonido compactas de marcas como JBL y Sony, equipadas con sistemas de múltiples canales y Dolby Atmos. Estos equipos aíslan el diálogo de los narradores y potencian el sonido ambiental del estadio, logrando que el usuario se sienta en el centro de la cancha.

Todos estos productos puedes adquirirlos en Elektra, ya sea a través de la tienda en línea, de la aplicación móvil www.elektra.mx/app/ o visitando directamente las sucursales físicas.

Pasión sin descuidar el bolsillo: opciones de financiamiento

Renovar el equipamiento tecnológico de la casa para adaptarlo a la era digital es una inversión importante. En este contexto, la clave para muchos hogares radica en las facilidades para acceder a estos equipos de última generación en telefonía, audio y video sin desestabilizar la economía familiar.

Es ahí donde alternativas financieras como el Préstamo Elektra entran a la jugada, permitiendo que la actualización de ese combo de conectividad se realice mediante abonos semanales calculados según el presupuesto del cliente. Este esquema de crédito reduce la barrera de entrada al eliminar la necesidad de un desembolso inicial elevado y, además, ofrece opciones de meses sin intereses en tarjetas participantes. Al final, la mejor tribuna de esta temporada ya no depende de un boleto en taquilla, sino de tener listo el espacio en casa para gritar cada gol con la mayor fidelidad posible.