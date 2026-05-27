La FIFA expulsa al ajolote del Mundial 2026

La FIFA dejó fuera de lugar al símbolo urbano del gobierno de Clara Brugada. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó que la figura de un ajolote instalada en la explanada del Estadio Banorte deberá ser retirada para no incumplir en acuerdos comerciales del Mundial de 2026.

El proyecto de rehabilitación urbana impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México para el mundial contempló la instalación de ajolote gigante en las inmediaciones del Estadio Banorte, que durante la Copa del Mundo se llamará Estadio Ciudad de México por disposiciones comerciales de la FIFA.

Como parte de los acuerdos comerciales pactados entre el gobierno capitalino y la Federación Internacional de Fútbol Asociación, toda referencia al símbolo de la administración de la morenista Clara Brugada será sustituida por el Jaguar Zayu, mascota oficial del Mundial de 2026.

En entrevista para el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, la directora del IMPI, Carolina Pérez Luna, subrayó que la restricción abarca todo símbolo o mascota que intente asociarse visualmente con la Copa del Mundo sin autorización oficial de la FIFA.

“La verdad es que es un tema muy importante, muy relevante, que hemos estado nosotros trabajando, no solamente con FIFA, sino también con otras instituciones y con todos los órdenes de gobierno”, explicó.

Subrayó que la posibilidad de asociar al ajolote con el certamen nunca fue una opción: “Ellos desde 2024 tienen registradas 357 marcas para esta Copa Mundial, entre ellas Copa Mundial de la FIFA, Mundial 2026 y, evidentemente, las mascotas”.

Fuente: Infobae