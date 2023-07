Fotógrafo “salva” a quinceañera de quedarse sin recuerdos de su fiesta

Un fotógrafo es ahora el héroe de una quinceañera en Monterrey, Nuevo León. Y es que el fotógrafo que ella contrató la dejó plantada.

La historia fue compartida por otro fotógrafo, Lázaro Casas, quien reveló con un video en las redes sociales lo que sucedió.

Casas explicó que se encontraba trabajando en una sesión para unos XV años, cuando al final de la misa fue abordado por una mujer, quien le preguntó si era fotógrafo.

Lázaro asentó, y la mujer le comentó que el fotógrafo que había contratado para la sesión de su hija les había cancelado de último momento.

Luego de preguntar dónde estaba la joven, identificada como Abi, el fotógrafo acudió con ella y le dijo que no se iba a quedar sin fotos, por lo que procedió a capturarla con la lente de su cámara.

“Solo me pidió unas fotos para su invitación porque ya era su fiesta. Le tomé (fotos) rápido porque tenía que seguir trabajando, pero no me costaba nada quitarle esa cara y verla sonreír”, contó el joven.