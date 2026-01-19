FIFA descarta riesgos de seguridad en México para el Mundial

Facebook
Twitter
Pinterest
FIFA descarta riesgos de seguridad en México para el Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2025 está cada vez más cerca de comenzar a disputarse y una de las inquietudes más grandes entre los aficionados y expertos ha sido el tema de la seguridad.

Sin embargo, desde la organización rectora del fútbol mundial, la postura oficial descarta riesgos considerables y transmite tranquilidad a los equipos, aficionados y patrocinadores. Hasta enero de 2026, la FIFA no ha emitido advertencias sobre amenazas específicas, respaldando la robustez de los operativos que se implementarán.

Jurgen Mainka, director de la Oficina de FIFA en México, quien lleva 25 años residiendo en el extranjero, señaló que la imagen de México en el exterior suele estar marcada por el sensacionalismo mediático. Explicó que, desde fuera, la información que predomina sobre el país está relacionada con hechos negativos y noticias de tono “amarillista”.

“Como país, la percepción que hay (de) afuera hacia adentro, yo lo puedo decir de viva voz, porque yo llevo 25 años viviendo fuera. Yo soy ese consumidor de noticias que solamente, pues, es el amarillismo. Si llegas a México y dices, hay otro 95 por ciento de realidad”, afirmó.

Mainka enfatizó que la realidad en México es mucho más amplia de lo que reflejan los medios internacionales. El directivo manifestó que existe un 95 por ciento de situaciones cotidianas y positivas que rara vez aparecen en la cobertura informativa dirigida al público extranjero.

Fuente: Infobae

Imagen de silchr69

silchr69

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Ultimas Noticias

Nuestra Selección

Suscríbase a nuestro boletin

Escribe una breve descripción, que describirá el título o algo informativo y útil.

SUSCRIBIRSE

leer más notas

Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©
Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©

Aviso de privacidad

Políticas de privacidad