FIFA descarta riesgos de seguridad en México para el Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2025 está cada vez más cerca de comenzar a disputarse y una de las inquietudes más grandes entre los aficionados y expertos ha sido el tema de la seguridad.

Sin embargo, desde la organización rectora del fútbol mundial, la postura oficial descarta riesgos considerables y transmite tranquilidad a los equipos, aficionados y patrocinadores. Hasta enero de 2026, la FIFA no ha emitido advertencias sobre amenazas específicas, respaldando la robustez de los operativos que se implementarán.

Jurgen Mainka, director de la Oficina de FIFA en México, quien lleva 25 años residiendo en el extranjero, señaló que la imagen de México en el exterior suele estar marcada por el sensacionalismo mediático. Explicó que, desde fuera, la información que predomina sobre el país está relacionada con hechos negativos y noticias de tono “amarillista”.

“Como país, la percepción que hay (de) afuera hacia adentro, yo lo puedo decir de viva voz, porque yo llevo 25 años viviendo fuera. Yo soy ese consumidor de noticias que solamente, pues, es el amarillismo. Si llegas a México y dices, hay otro 95 por ciento de realidad”, afirmó.

Mainka enfatizó que la realidad en México es mucho más amplia de lo que reflejan los medios internacionales. El directivo manifestó que existe un 95 por ciento de situaciones cotidianas y positivas que rara vez aparecen en la cobertura informativa dirigida al público extranjero.

Fuente: Infobae