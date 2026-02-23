Expedición científica de la UNAM regresa del Polo Sur

Con 50 kilos de muestras físico-químicas, de rocas y de lodos recolectados, el grupo científico de la UNAM -que realizó la Primera Campaña Antártica Mexicana (CAMEX-1)- indagará, por ejemplo, cómo era la configuración del planeta hace 145 millones de años y los vínculos espacio-temporales entre el ambiente marino y el glaciar y su relación con el clima global.

Rafael López Martínez y Daisy Valero Fernández, investigadores del Instituto de Geología (IG); junto con Elsa Arellano Torres y Laura Almaraz Ruiz, profesoras de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT), volvieron de su expedición en la Antártica, ubicada en el Polo Sur.

En el Seminario del Departamento de Dinámica Terrestre Superficial del IG, compartieron sus experiencias de la labor efectuada en noviembre pasado, en el cual contaron con el apoyo del gobierno de Ucrania, país que facilitó su Estación Antártica Akademik Vernasky y el buque rompehielos Noosfera.

Elsa Arellano recordó que ese lugar es el corazón que bombea la circulación profunda de los océanos, y por ello buscan descubrir los vínculos espacio-temporales que hay entre el rubro glaciar y marino.

Explicó que a través de la circulación termohalina (corriente oceánica global impulsada por diferencias de densidad causadas por variaciones en temperatura y salinidad) se conecta el planeta visto desde el océano.

El registro paleoclimático (del clima del pasado) nos dará información sobre los procesos que han ido ocurriendo, y sobre cómo han cambiado estos con la influencia que los seres humanos hemos tenido en ese espacio, detalló.

“Hicimos muestreos de parámetros fisicoquímicos y biológicos, datos de clorofila, mediciones de oxígeno y nutrientes, además de agua de diferentes profundidades del océano, entre otros”.