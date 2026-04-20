Tecate lanza programa para repatriados

La iniciativa “Welcome Back, Paisano”, impulsada por Tecate en alianza con diversas organizaciones, busca transformar este desafío en una oportunidad económica mediante un modelo que combina empleabilidad, capacitación y comunidad.

Repatriación en México: un reto estructural para el empleo

El fenómeno de la repatriación en México no es nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia en los últimos años. De acuerdo con cifras oficiales, más de 160 mil mexicanos regresaron desde Estados Unidos en 2025, muchos de ellos con experiencia laboral, pero sin acceso inmediato a oportunidades en el país.

Organismos como la Organización Internacional para las Migraciones han señalado que la reintegración laboral es uno de los principales desafíos para personas en movilidad, debido a la desconexión entre habilidades adquiridas en el extranjero y las oportunidades disponibles en el mercado local.

Welcome Back, Paisano: modelo de empleabilidad con impacto social

Ante este contexto, Tecate lanzó “Welcome Back, Paisano”, una plataforma que busca facilitar la reintegración económica y social de mexicanos repatriados mediante empleo, capacitación y acompañamiento durante 24 meses.

Fuente: Infobae