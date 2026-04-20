Localizan a 45 niños secuestrados por Rusia en Ucrania

La agencia europea de policía Europol encontró el rastro de 45 niños ucranianos trasladados a la fuerza o deportados hacia los territorios ucranianos ocupados por Rusia, a la propia Rusia y a Bielorrusia.

La investigación la coordina Europol junto a 40 investigadores de 18 países, la Corte Penal Internacional (CPI) y otros socios no gubernamentales.

La pesquisa se hizo el 16 y 17 de abril en La Haya. Se recabó información relativa a los menores que fue transmitida a las autoridades ucranianas para ayudarlas en sus investigaciones en curso, indicó Europol en un comunicado.

La información incluye «las rutas seguidas durante los desplazamientos forzados». «Las personas que facilitaron la deportación». Incluso «los campamentos o centros a los que los niños fueron llevados», detalla el comunicado de la agencia.

Pruebas

En marzo, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Ucrania dijo tener pruebas de que «las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad. Concretamente deportaciones y traslados forzosos, así como desapariciones forzadas de niños».

La comisión indicó que Rusia había deportado o trasladado a «miles» de niños desde las zonas ocupadas de Ucrania. De los cuales se habían confirmado 1.205 casos en el momento de la declaración. Según Kiev, cerca de 20.000 niños ucranianos han sido desplazados a la fuerza.

Fuente: DW