Darán megaclase gratuita de IA en la CDMX

La Ciudad de México será sede de una megaclase enfocada en IA y publicidad digital dirigida especialmente a mujeres emprendedoras. El evento busca cerrar brechas tecnológicas y ofrecer herramientas prácticas para competir en un mercado cada vez más digitalizado.
Megaclase de IA en CDMX: cuándo y dónde será
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México anunció la realización de una Mega Clase gratuita de Inteligencia Artificial y Publicidad Digital dirigida a mujeres emprendedoras de la mano de la emoresa Canva.
Se llevará a cabo el 28 de marzo a las 10:00 horas en el Deportivo Vivanco, ubicado en la alcaldía Tlalpan.
Inteligencia artificial para emprendedoras: herramientas para crecer
La megaclase está diseñada para brindar conocimientos prácticos que permitan a las asistentes mejorar sus estrategias de negocio.
Entre los temas clave destacan:
Uso de IA para generar contenido
Optimización de campañas publicitarias
Automatización de procesos de venta
Mejora de la presencia digital
El objetivo es claro: que las emprendedoras puedan utilizar tecnología accesible para incrementar su competitividad.
Fuente: emprendedor.com