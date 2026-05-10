El reto es ir por el oro mundial y el sueño olímpico: Diana Flores

La meta es clara: Los Ángeles 2028, así lo manifestó la quarterback y capitana de la selección nacional femenil de flag football Diana Flores, quien aseguró que esta gira europea que acaban de comenzar previo al Campeonato Mundial de la disciplina será clave en busca del objetivo.

Las escuadras femenil y varonil arribaron a España para la primera parada de dicha gira, donde enfrentarán este mes a los conjuntos locales como parte de su preparación para el gran reto mundialista de agosto próximo.

“Estamos realmente muy contentas, emocionadas por esta nueva oportunidad de tener esta preparación. Es la primera vez que sucede esto en esta selección y creo que va a sumar muchísimo, como atletas y como equipo, será clave y estamos ya listas desde hoy estudiando a todos los contrincantes, innovando y ajustando nuestra estrategia para darnos mejor de nosotras”, dijo.

Diana Flores resaltó las cualidades que ostenta el equipo femenil para imponerse en el campo, no solo posicionarse como el número uno del ranking internacional y ser el vigente bicampeón de los Juegos Mundiales, sino también contar con un equipo 360.

“Creo que algo que nos caracteriza como equipo es la unión, la determinación y la confianza nunca dudamos que daremos lo mejor de cada una, la mentalidad de no solo pensar en oro de no solo representar al más alto nivel, sino ahora de llegar a dominar dentro y fuera del campo”, comentó.