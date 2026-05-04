Terminal 2 del AICM reabre los pisos 1 y 2

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúa con su proceso de modernización y anunció la reapertura de los pisos 1 y 2 del estacionamiento de la Terminal 2.

Eso, luego de concluir trabajos de remodelación que buscan mejorar la movilidad y la experiencia de los usuarios.

Esta medida forma parte de un plan integral de rehabilitación de infraestructura en la terminal aérea capitalina, impulsado ante la alta demanda operativa y de cara a eventos internacionales como el Mundial 2026.

La reapertura de los niveles 1 y 2 se suma a la habilitación previa de los pisos 3 y 4 del estacionamiento. Operaban con normalidad desde abril, con un total de 709 espacios disponibles para autos, motocicletas y vehículos eléctricos.

Con ello, el estacionamiento de la Terminal 2 del AICM avanza hacia su funcionamiento total tras meses de trabajos de mantenimiento y modernización.

Las autoridades del AICM detallaron que los espacios fueron renovados para optimizar su uso, mejorar la circulación interna y reducir los tiempos de espera de los usuarios.

Como parte de la remodelación del estacionamiento, se incorporan nuevas herramientas tecnológicas, como sistemas de pago digital mediante aplicación móvil, lo que permite agilizar la salida sin necesidad de efectivo.

Además, se realizaron ajustes en la infraestructura vial de acceso a la Terminal 2, incluyendo la ampliación de carriles en la zona de la glorieta, con el objetivo de disminuir la saturación vehicular, uno de los principales problemas en esta área del AICM.

Fuente: Infobae