Donovan Carrillo cierra con su mejor marca de la temporada

El mexicano Donovan Daniel Carrillo Suazo cerró su participación en el lugar 22, en el patinaje artístico varonil de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, con un total de 219.06 puntos.

Es su mejor marca de la temporada, tras la presentación de su programa libre, en la pista del Milano Ice Skating Arena.

Ello representó la conclusión de su segunda cita olímpica. Con este resultado superó su actuación de Beijing 2022, en la que terminó en el peldaño 22, con 218.13 unidades.

El patinador artístico, único latinoamericano en la competencia, recibió una gran ovación del público presente, tras su actuación.

Interpretó un mix de canciones de Elvis Presley, con los temas “A mi manera” y “El rock de la cárcel”, enfundado en un traje negro, al estilo del “Rey del Rock”.

Mágico

“Es algo mágico esta experiencia en estos Juegos Olímpicos ha sido algo muy especial. De inicio a fin he disfrutado mis rutinas, han sido varios momentos muy importantes, especiales en mi carrera, como tener a mis padres por primera vez, viéndome en unos Juegos Olímpicos. El cariño y apoyo que recibí por parte de la audiencia, aterrizar dos saltos cuádruples, dos triple Axel, es algo histórico para México, hay mucho aprendizaje de esta competencia”, destacó Donovan Carrillo a los medios de comunicación, tras finalizar su rutina.

En su rutina, el histórico mexicano logró ejecutar un cuádruple Salchow, un cuádruple Toeloop y un Triple Axel + Doble To-Loop, entre otros elementos destacados, que al final le dieron un total de 71.56 puntos en elementos técnicos.

Además de sumar 71.94 en puntuación de los componentes y cero deducciones, para una cosecha de 143.50 unidades, que representó también su mejor marca de la temporada en el programa libre. Esta calificación se sumó al puntaje de 75.56 unidades que consiguió el martes pasado en su programa corto.