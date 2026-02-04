Diario se reportan 500 nuevos casos de cáncer

Cada día en México, en promedio se registran al menos 567 casos de cáncer.

De acuerdo a datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan) 2022, anualmente se confirman 207 mil 154 pacientes con esta enfermedad.

Cáncer de mama, próstata, colon, tiroides y cervicouterino, son las 5 neoplasias malignas más frecuentes entre los adultos mexicanos.

Por género, el cáncer de mama se mantiene en primer sitio y entre los hombres, el de próstata.

La leucemia linfoblástica aguda es el más común de los cánceres infantiles.

MALOS HÁBITOS AUMENTAN RIESGO DE CÁNCER

En el Día Mundial contra el cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, especialistas coinciden en señalar que entre menos saludable se encuentre una persona tiene mayor riesgo de sufrir una neoplasia maligna.

Más allá del origen genético del cáncer, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol, se consideran factores ambientales que pueden incrementar las posibilidades de generar un tumor maligno.

Día del cáncer

El cáncer puede iniciar en cualquier parte del cuerpo humano. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican a través de la división celular para formar células nuevas. Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y células nuevas las reemplazan.

Sin embargo, en algunas ocasiones el proceso no sigue este orden y células anormales o dañadas se forman y se multiplican. Estas células pueden formar tumores, que son bultos de tejido.

Los tumores se dividen en cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos).

Los tumores cancerosos se diseminan (o invaden) los tejidos cercanos. También pueden desplazarse a otras partes del cuerpo y formar tumores, un proceso que se llama metástasis.

Existen varios tipos de cáncer que forman tumores sólidos, a diferencia de los cánceres de la sangre, como la leucemia, que en general no forman tumores.

Los tumores benignos no se diseminan a los tejidos cercanos y cuando se extirpan, no suelen volver. Sin embargo, los tumores cancerosos pueden surgir de nuevo.