Vinculan a proceso a vigilante acusado del feminicidio de Edith Guadalupe

Juan Jesús “N”, el vigilante acusado del feminicidio de la joven Edith Guadalupe, ya está vinculado a proceso por su presunta participación en el crimen. Además, el juez terminó tres meses para el cierre de las averiguaciones.

Los hechos se informaron el 22 de abril, fecha en la que se reanudó la audiencia en contra del único sujeto detenido por el caso y quien laboraba en el edificio ubicado en Avenida Revolución 829, sitio donde acudió Edith Guadalupe y donde se halló su cuerpo.

Bertha María Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), sostiene que hay pruebas suficientes en contra del hombre por su posible participación en el crimen.

Defensa

Por su parte, en un encuentro con medios de comunicación, la defensa del hombre recientemente procesado señaló:

“El juez vinculó, incluso no me dejó contra debatir en cuestión de lo que argumentó como réplica el MP y el asesor jurídico ya no nos dejó hablar. Y dijo ´tengo suficiente para resolver´y resolvió. Estamos pensando en la vía de amparo».

Las averiguaciones de las autoridades sostienen que el sistema de vigilancia del edificio era controlado por Jesús “N” y que las cámaras fueron desconectadas o entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, periodo de tiempo en que la joven fue agredida.

“El imputado presentaba lesiones acordes con la dinámica de la agresión, conforme al certificado médico correspondiente”, destaca el reporte oficial de la FGJ-CDMX.

Fuente: Infobae