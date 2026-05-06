Gana México su primera medalla en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

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Gana México su primera medalla en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

El tiro con arco mexicano volvió a reafirmarse como uno de los más poderosos en el panorama internacional, gracias a la medalla de bronce obtenida por Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández en la Copa del Mundo Shanghái 2026.

Fue en la prueba equipos femeniles de arco compuesto que las flechas nacionales dieron a nuestro país su primer podio en China, luego de vencer a Gran Bretaña en 4tos. de final, caer con Turquía en semifinales, y superar a Corea del Sur en el partido por el tercer lugar.

Con la guía de la entrenadora Karen Montellano, ganadora del Premio Nacional de Deportes 2025, Becerra, Quintero y Hernández repitieron el metal que ganaron hace unas semanas en la 1ra. Etapa del Serial de World Archery, realizada en Puebla.

Tras dos jornadas protagonizadas por las y los especialistas en compuesto, también llegó el turno del arco recurvo con sus clasificatorias, rondas en las que las medallistas olímpicas Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez fueron las más destacadas con el 6to. y 8vo. lugar, respectivamente.

Será este mismo miércoles por la noche (tiempo del centro de México) que las y los arqueros nacionales regresen a la línea de tiro para disputar las eliminatorias de conjuntos recurvos, así como equipos mixtos de ambos arcos, por lo que se espera que la cosecha de medallas mexicanas aumente.

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