Detienen a hombre que bajó a su hijo de un auto por la noche en Tlalpan

Un video generó preocupación luego de exhibir que un hombre desciende de un vehículo y presuntamente abandona a un menor de edad en una calle de la Ciudad de México el 6 de abril.

El registro visual muestra cómo un automóvil gris se detiene en una zona solitaria de la colonia Cuchilla de Padierna, en la alcaldía Tlalpan. Ahí, un hombre baja a un niño de sudadera azul, lo sienta en el asfalto y luego se marcha en el vehículo, ignorando los gritos del pequeño.

Este incidente fue reportado por testigos y provocó la inmediata reacción de las autoridades locales, quienes emprendieron un operativo de búsqueda.

El video muestra cómo la acción ocurre en una intersección de las calles Huehuetán y Dzibalchén, dentro de la colonia Cuchilla de Padierna.

Irresponsable

El adulto baja apresuradamente al niño del asiento trasero mientras le repite: “no te vayas”. Sin mediar vacilación, vuelve al vehículo y se aleja a gran velocidad.

Abandona al menor visiblemente confundido y expuesto en plena vía pública.

Las cámaras de vigilancia registraron no solo el llanto desconsolado del niño, sino también los ladridos de perros del entorno. Ello, refuerza la atmósfera de desamparo en la escena.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México respondió a la viralización de las imágenes. Confirma que tras analizar el video, se desplegó un operativo en la zona para identificar a los involucrados.

Los agentes se presentaron en la calle Huehuetán, donde ubicaron tanto el automóvil gris como al conductor y al niño, quien, según registros policiales, tiene cinco años de edad.

Durante la intervención, el adulto declaró ante los elementos de seguridad que lo observado en las imágenes correspondía en realidad a un “juego” realizado con su hijo.

Fuente: Infobae