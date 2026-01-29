Detectan un caso sospechoso de sarampión en la UNAM

Facebook
Twitter
Pinterest
Detectan un caso sospechoso de sarampión en la UNAM

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que fue identificado un caso sospechoso de sarampión, el primero dentro de la comunidad universitaria que se hace público.

Ante esta emergencia, la Facultad de Medicina activó sus protocolos epidemiológicos, entre otras acciones solicitó a la comunidad universitaria vigilar síntomas como fiebre, conjuntivitis y salpullido, además exhortó a reforzar la ventilación en las aulas.

Se supo que el joven estudiante posible portador del sarampión, es un alumno del grupo 2216, y que presuntamente se contagió durante trabajo de campo que realizaba. Hasta ahora se desconoce su estado de salud o si ha tenido complicaciones relacionadas con el virus.

La institución educativa espera los resultados donde se confirme o bien se descarte el caso. En tanto, mantienen monitoreo y piden seguir las indicaciones de salud mientras se da el diagnóstico final.

Tanto la facultad como personal del Instituto Mexicano del Seguro Social han realizado acciones de supervisión y orientación sanitaria para reducir el riesgo de propagación entre la comunidad.

Como se sabe, el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa causada por el virus del sarampión. Afecta sobre todo a niñas y niños, pero también puede enfermar gravemente a personas adultas que no están vacunadas.

Fuente: Excélsior

Imagen de silchr69

silchr69

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Ultimas Noticias

Nuestra Selección

Suscríbase a nuestro boletin

Escribe una breve descripción, que describirá el título o algo informativo y útil.

SUSCRIBIRSE

leer más notas

Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©
Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©

Aviso de privacidad

Políticas de privacidad