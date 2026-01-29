Detectan un caso sospechoso de sarampión en la UNAM

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que fue identificado un caso sospechoso de sarampión, el primero dentro de la comunidad universitaria que se hace público.

Ante esta emergencia, la Facultad de Medicina activó sus protocolos epidemiológicos, entre otras acciones solicitó a la comunidad universitaria vigilar síntomas como fiebre, conjuntivitis y salpullido, además exhortó a reforzar la ventilación en las aulas.

Se supo que el joven estudiante posible portador del sarampión, es un alumno del grupo 2216, y que presuntamente se contagió durante trabajo de campo que realizaba. Hasta ahora se desconoce su estado de salud o si ha tenido complicaciones relacionadas con el virus.

La institución educativa espera los resultados donde se confirme o bien se descarte el caso. En tanto, mantienen monitoreo y piden seguir las indicaciones de salud mientras se da el diagnóstico final.

Tanto la facultad como personal del Instituto Mexicano del Seguro Social han realizado acciones de supervisión y orientación sanitaria para reducir el riesgo de propagación entre la comunidad.

Como se sabe, el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa causada por el virus del sarampión. Afecta sobre todo a niñas y niños, pero también puede enfermar gravemente a personas adultas que no están vacunadas.

Fuente: Excélsior