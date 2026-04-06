Astronautas de Artemis II alcanzan la órbita lunar

Los cuatro astronautas de Artemis II entraron este lunes a la órbita lunar, marcando oficialmente el regreso del ser humano a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.

Asimismo, la cápsula Orión de la NASA rompió el récord de la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando al Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 kilómetros de nuestro planeta.

La nueva marca se produjo mientras Orión viajaba hacia la esfera de influencia de la Luna, y a menos de una hora de que comiencen las observaciones durante el sobrevuelo del satélite natural, según informó la agencia espacial. Además, la misión también rompió el récord del mensaje que ha viajado «más lejos» en la historia de la humanidad, pues funcionarios espaciales enviaron un e-mail a la tripulación.

«Aquí, desde la ‘Cabina de la Integridad’, al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana», declaró el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.

«Continuaremos nuestro viaje adentrándonos aún más en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de regreso hacia todo aquello que tanto apreciamos. Pero, lo que es más importante, queremos desafiar a esta generación, y a la siguiente, a asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo», añadió Hansen. Se espera que durante esta jornada Artemis II supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

La cara oculta

Uno de los momentos clave de la órbita lunar de Artemis II será el paso de los astronautas por la cara oculta de la Luna, que les permitirá fotografiar y ver con sus propios ojos esta parte del satélite. La última vez que un ser humano contempló esta región de la Luna, que se oculta de nuestro planeta por la rotación sincrónica del satélite, fue en 1972, cuando la tripulación del Apolo 17 se convirtió en la última expedición en pisar la superficie lunar.

El sobrevuelo de la Orión -equipada con 32 cámaras- permitirá estudiar con mayor detalle la cara oculta lunar, pero también provocará que los astronautas pierdan las comunicaciones con la Tierra durante unos 40 minutos, el tiempo que la Luna se interponga entre el planeta y la nave.

Fuente: Infobae