¿De qué murió Gerardo Taracena, actor de ‘Apocalypto’?

Gerardo Taracena, actor mexicano con una trayectoria de más de tres décadas en cine, teatro y televisión, murió el sábado 31 de enero de 2026 en la Ciudad de México a los 55 años. El intérprete fue reconocido internacionalmente por sus participaciones en producciones como “Narcos: México” y “Apocalypto”.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que lamentó públicamente el deceso y expresó condolencias a sus familiares y colegas: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, se lee en su publicación.

La familia de Gerardo Taracena no ha comunicado las razones del fallecimiento del actor. No obstante, Enrique Cueva, actor y amigo cercano, indicó en una entrevista con el canal de YouTube DelarosaTV que Taracena perdió la vida por un infarto. Cuevas explicó que padecía hipertensión, aunque seguía un tratamiento médico.

¿Quién fue Gerardo Taracena y en dónde actuó?

Gerardo Taracena nació el 27 de marzo de 1970 en la Ciudad de México. Graduado del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició su trayectoria en la danza y el teatro antes de consolidarse como actor de cine y televisión.

Participó en más de 50 películas, entre las que destacan “El violín”, “Sin nombre”, “Man on Fire”, “El infierno” y “Salvando al Soldado Pérez”. En 2007 recibió el Premio Ariel a Mejor coactuación masculina por su papel en “El violín”.

Fuente: Infobae