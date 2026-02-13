Cuida tu economía ante festejos de San Valentín

La ilusión de celebrar al amor o la amistad puede llevar a las personas a realizar gastos que no se tenían previstos, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hace algunas recomendaciones para que el festejo de San Valentín no afecte su bolsillo.

La institución recuerda que la compañía es el mejor regalo, no es necesario derrochar dinero para demostrar cariño, y que las expresiones sinceras de afecto son más valiosas que cualquier gasto excesivo.

La Procuraduría especifica que, durante la etapa de enamoramiento, que se caracteriza por una intensa atracción emocional y física hacia otra persona, el deseo por agradarle a la pareja se intensifica y, en algunos casos, puede derivar en lo que se conoce como un “materialismo afectivo”, es decir, la tendencia a relacionar la calidad o el costo de un regalo con la intensidad del afecto.

Esto puede causar que las personas elijan artículos costosos bajo la creencia de que su valor monetario será proporcional a la cantidad de amor que experimente por esa persona.

A quienes han decidido obsequiar un regalo, la Profeco aconseja definir cuánto se puede gastar y comprar con anticipación para evitar los aumentos de precio en temporadas de alta demanda, así como comprar en tiendas establecidas, pues esto permitirá hacer válida la devolución o el cambio conforme a las políticas indicadas en la nota o factura.

Hay que tener en cuenta que en estas fechas, muchos establecimientos ofrecen descuentos especiales.