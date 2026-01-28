Cómo vestir al Niño Dios el Día de la Candelaria

El Día de la Candelaria, hoy, se festeja 40 días después de Navidad debido a que la Virgen se purificó después del nacimiento del Niño Dios y llevó candelas a la Iglesia para que fueran bendecidas.

La historia revela que un anciano traductor de la Biblia del hebreo al griego, llamado Simeón, dudó en traducir la palabra Virgen tal cual; él consideró que lo correcto era poner “mujer”.

Justo en ese momento recibió una revelación divina que le indicaba no debía cambiar el significado de la Virgen y que no moriría hasta ver al Niño Dios.

Con la promesa de conocer al Niño Dios, Simeón llevaba candelas a la Iglesia. Hasta que llegó María con el pequeño Jesús en brazos y Simeón dijo “ya puedes dejar que muera en paz”, y cerró los ojos para nunca volver a abrirlos.

La tradición actual

La tradición indica que las figuras de los Niños Dios se llevan a la iglesia con la intención de que sea presentado en dicha sociedad y que a su vez reciban la bendición.

Sin embargo, actualmente se han adoptado otras tradiciones de vestir al niño Dios de distintos personajes.

Hay superhéroes, futbolistas y otros atuendos para así poder llevarlo a la iglesia a que reciba la bendición. El hecho ha causado polémica en la iglesia.

La postura de la iglesia es que la gente elija para los niños Dios vestimentas que muestren respeto y devoción al creador, siempre pensando en que no son juguetes o muñecos.

De esta manera, cualquier atuendo que haga referencia a las vestimentas arriba señaladas deberían estar prohibidos. Y es que la religión católica indica que Dios es modelo a seguir y no al revés.

La iglesia aprueba los trajes de santos, arcángeles o alguna otra figura religiosa.

Vestir al niño Dios de forma respetuosa son el Niño de las Palomitas, Niño Nazareno, Niño Sagrado Corazón, Niño Señor de la Misericordia, Niño Cristo Rey, Niño de Atocha, Divino Niño Jesús y el Niño de la Salud.

Lejos de esas vestimentas, hay gente que aprueba vestirlos de médicos, policías e incluso bomberos cuyas ocupaciones de protección a la ciudadanía, merecen la bendición del niño Dios.

Estas son las formas de vestir al Niño Dios

Tradicionalmente, el primer año -en el que se tiene al Niño- se viste de blanco, sin corona ni trono.

En el segundo año ya puede llevarse un traje de color y el tercero se le viste como rey y se le coloca la corona pues según cuentan, ya puede realizar milagros.

De forma moderna, en México, a finales del siglo XX y principios del XXI, se volvió común vestir al niño Dios con atuendos modernos como de motociclista, bombero o policía.