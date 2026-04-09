Elektra Gaming acerca la tecnología y competencia internacional a gamers mexicanos junto con Blink Respawn 2026

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los eventos de videojuegos más esperados del año. Este sábado 11 de abril, la Expo Reforma será el epicentro del Blink Respawn México 2026, una cita imperdible que marca la primera vez que este prestigioso encuentro internacional llega a tierras mexicanas.

Presentado por Elektra Gaming, el evento promete una experiencia híbrida única para audiencias presenciales y en línea, consolidando la apuesta de la marca por fortalecer la cultura competitiva y la comunidad gamer en el país.

Un puente hacia la élite del gaming profesional

Mientras la edición internacional sigue su curso, Elektra se adelanta para acercar a los entusiastas locales a una competencia de nivel mundial. El booth de Elektra Gaming no será solo un espacio de exhibición, sino la sede oficial del torneo 2vs2 de 2XKO.

Esta iniciativa busca ampliar la comunicación de la marca al unir a las comunidades de Street Fighter y 2XKO en una dinámica de alta intensidad. Para garantizar un flujo constante de asistentes, se utilizarán estaciones de juego externas que permitirán vivir la adrenalina del torneo desde cualquier ángulo del stand.

Activaciones y desafíos: premios para los más hábiles

La presencia de la marca se hará sentir mediante diversas actividades diseñadas para poner a prueba las habilidades de los asistentes.

• Reta al Pro: Los gamers podrán enfrentarse 1 vs. 1 a algunos de los mejores jugadores del mundo. Quienes ganen al menos un round recibirán premios exclusivos de Elektra Gaming.

• Trivia LVLUP: Una dinámica de cinco niveles de dificultad que pondrá a prueba los conocimientos sobre la industria de los videojuegos y ofrecerá recompensas directas.

• Freestyle Gaming: En colaboración con JBL, se realizarán batallas de freestyle con temática gaming, en las que los ganadores recibirán premios especiales de ambas marcas.

• Contenido e Interacción: El talento del evento se acercará a los asistentes para crear cápsulas interactivas como «¿Cuál fue tu primer juego de peleas?», además de realizar entrevistas exclusivas a los ganadores de los torneos.

El set-up ideal: todo lo que necesitás para tu sala gamer

Más allá de la competencia, Elektra reafirma su posición como aliado estratégico para quienes buscan profesionalizar su espacio de juego. La marca ha desplegado una oferta integral que cubre todas las necesidades, facilitando el acceso a tecnología de punta a través del Préstamo Elektra:

• Tecnología de punta en pantallas

• Sonido de alta calidad listo para transportar

• Consolas de última generación

• Accesorios para tu zona gamer

Con esta participación, Elektra Gaming no solo se posiciona como patrocinador, sino también como motor de crecimiento del ecosistema del entretenimiento digital en México.