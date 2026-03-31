En la Comarca Lagunera, donde cada minuto puede inclinar la balanza entre la vida y la muerte, la llegada de una nueva ambulancia no es solo una cuestión logística: es una apuesta por la capacidad de respuesta y la equidad sanitaria.

La reciente donación de Grupo SIMSA, liderado por el empresario lagunero Nesim Issa Tafich, amplía la flota destinada a traslados urgentes en Gómez Palacio y representa una intervención tangible frente a la presión constante sobre los servicios públicos de salud en la región.

Respuesta más rápida ante urgencias

La unidad se utilizará para traslados hospitalarios de pacientes en estado crítico o que requieren atención inmediata. En un contexto en el que los centros de salud municipales reportan cientos de consultas y estudios en cortos periodos, disponer de más ambulancias reduce los tiempos de espera y, por ende, el riesgo de complicaciones evitables.

No se trata únicamente de sumar equipamiento: es acelerar la cadena de atención desde el domicilio o el lugar del incidente hasta las instalaciones con capacidad de resolución.

Corresponsabilidad público-privada

Durante el acto de entrega, Ricardo Tafich enfatizó el compromiso empresarial con la salud comunitaria:

“Cuando una empresa decide involucrarse en los servicios de emergencia, respalda el derecho efectivo a la salud de personas que, en muchos casos, no tienen otra vía de atención inmediata”.

La iniciativa de Grupo SIMSA abre la discusión sobre el papel del sector privado en complementar las carencias estructurales del sistema público, sin sustituirlo, sino fortaleciendo su operatividad en momentos críticos.

Impacto en poblaciones vulnerables

La Laguna concentra áreas de alta vulnerabilidad social, donde la capacidad instalada suele verse superada. Jornadas médicas recientes y programas municipales han evidenciado demandas latentes: patologías que, si demoran, derivan en complicaciones graves.

Para Nesim Issa Tafich, la inversión social debe ser sostenida: “Los apoyos coyunturales alivianan, pero no transforman realidades. Fortalecer capacidades locales deja una huella permanente”, señaló, poniendo el acento en la necesidad de una planificación a largo plazo.

La nueva ambulancia no solo incrementa la cobertura operativa, sino que devuelve al debate público la pregunta por cómo articular recursos y responsabilidades para garantizar una atención oportuna. En un territorio donde la respuesta prehospitalaria puede definir desenlaces, sumar unidades es, en términos concretos, ganar tiempo y vidas.

Te sugerimos: Metro CDMX modifica su horario en estos días por vacaciones