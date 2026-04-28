UNAM participa en el ordenamiento territorial de Xochimilco

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UNAM participa en el ordenamiento territorial de Xochimilco

En 40 asentamientos humanos irregulares de 10 poblados de la alcaldía Xochimilco, personas expertas del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM llevarán a cabo Estudios de Afectación Urbana Ambiental, como parte del acuerdo de colaboración entre dicha entidad universitaria y el gobierno de la demarcación.

La directora del Instituto, María Teresa Sánchez Salazar; y la alcaldesa Circe Camacho Bastida, signaron el convenio en el auditorio “Ingeniero Geógrafo Francisco Díaz Covarrubias” del IGg.

La alianza -que se extenderá hasta diciembre de 2026- consiste en ampliar a segunda fase la intervención técnica en materia de ordenamiento territorial.

La primera -efectuada de enero a marzo del presente año- fue la realización del proyecto “Análisis previos para la delimitación y propuesta de poligonales para Asentamientos Humanos Irregulares” (AHI), como fase 1 para 61 estudios de afectación urbana y ambiental.

Ahora se levantará un censo en cada lote de los asentamientos e imágenes con drones; se construirán polígonos a distintas escalas; análisis de riesgo, incluidos diagnósticos urbanos y ambientales.

Damos continuidad a un trabajo conjunto y se reafirma la importancia de fortalecer los vínculos entre la UNAM y las autoridades de los distintos niveles de gobierno, en este caso de Xochimilco, a partir del conocimiento, experiencia y responsabilidad compartida, afirmó Sánchez Salazar ante personas investigadoras de la Universidad de la nación y autoridades de la alcaldía.

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