CIIT concreta segundo envío de 3,000 vehículos Hyundai hacia EU

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) concretó su segundo traslado internacional de vehículos al movilizar 3,000 unidades de Hyundai desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, hasta el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, desde donde serán embarcadas con destino a la costa este de Estados Unidos.

La operación refuerza el posicionamiento del CIIT como una alternativa logística para el comercio internacional entre Asia y Norteamérica, al aprovechar la conexión ferroviaria entre ambos océanos para reducir tiempos y diversificar las rutas marítimas tradicionales.

El cargamento arribó inicialmente al puerto de Salina Cruz a bordo de un buque Glovis Condor procedente de Corea del Sur. Posteriormente, las unidades fueron transportadas por ferrocarril a través de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec hasta el puerto de Coatzacoalcos, donde el buque de la misma compañía Glovis esperaba para continuar el trayecto hacia puertos de la costa este estadunidense.

La operación fue coordinada por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como por Hyundai y la empresa logística Glovis.

De acuerdo con información difundida por el propio CIIT, durante esta segunda operación el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo un encuentro con directivos del Corredor Interoceánico, Hyundai y Glovis para fortalecer la cooperación logística y consolidar este esquema de transporte multimodal.

Fuente: realestatemarket.com.mx