CNTE amenaza con llegar al Estadio CDMX durante el Mundial

A 16 días de haber iniciado su huelga nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió este martes que intensificará sus acciones de protesta si el gobierno federal no retoma las mesas de negociación. La amenaza llega en medio de bloqueos sostenidos en el corazón de la Ciudad de México y con el Mundial de futbol como telón de fondo.

El dirigente de la sección 9 capitalina, Pedro Hernández, fue directo: el movimiento necesita ejercer mayor presión para ser escuchado. Fue en la asamblea nacional representativa del martes por la noche donde se definirían las acciones concretas para los próximos días.

Entre las medidas que el magisterio evalúa destacan movilizaciones de mayor impacto, incluida la posibilidad de llegar al Estadio Ciudad de México —antes Azteca— en una modalidad distinta a la marcha tradicional. Este miércoles el recinto alberga el partido entre Colombia y Uzbekistán, del grupo K del Mundial, a las 20 horas.

Hernández convocó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a reabrir el canal de diálogo: “Si nos convoca, estamos aquí a unos pasos de la Secretaría de Gobernación. Pero nos parece que es con la Presidenta con quien debemos sostener el diálogo”, afirmó en conferencia frente a la Torre Caballito, punto de uno de los bloqueos del día.

Fuente: Infobae