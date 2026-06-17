Gobierno de la CDMX pide a capitalinos “adoptar un coreano”

El Gobierno de la Ciudad de México publicó a través de sus redes sociales, una simpática campaña titulada “Adopta un coreano”, con la finalidad de darle la bienvenida a los ciudadanos de esta nacionalidad, así como brindarles el apoyo necesario para moverse y disfrutar dentro de territorio mexicano.

Los surcoreanos han llegado a la capital del país con motivo del partido México vs Corea del Sur. Este juego del Mundial 2026, que forma parte de la fase de grupos, se disputará el próximo jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara (conocido como Estadio Akron).

“¡Mañana recibimos a Corea del Sur en casa! En el #C5CorazónDeLaCDMX la seguridad se vive en equipo, si los ves desorientados contamos con el chatbot #Xoli de @LaAgenciaCDMX o marca al #911CDMX para brindar ayuda.

En este #Mundial2026, recuerda que una cara amable siempre hace la diferencia», escribieron las autoridades capitalinas.

Convocan a un baile masivo de “Gangnam Style”

Ante el enfrentamiento deportivo entre ambas selecciones, usuarios de redes sociales convocaron a miles de aficionados mexicanos y surcoreanos a celebrar un baile masivo de “Gangnam Style” durante el medio tiempo del partido, este jueves 18 de junio.

La convocatoria se gestó espontáneamente en las plataformas digitales, reflejando la convivencia y el entusiasmo que han caracterizado la relación entre las dos naciones en Guadalajara desde el inicio del torneo.

Esta hermandad tiene raíces en el Mundial de 2018, cuando Corea del Sur eliminó a Alemania y permitió que México avanzara a octavos de final, gesto que los fanáticos nacionales no han olvidado. Ahora, la capital jalisciense recibe a una de las mayores delegaciones de seguidores surcoreanos para la Copa del Mundo.

Fuente: Infobae