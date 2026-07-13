UNAM entrega informe de la necropsia realizada al tigre Kenzo

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), recibió el Informe preliminar de estudio post-mortem con los resultados de la necropsia realizada al tigre de Bengala “Kenzo”, practicada por el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se trata de un ejemplar de aproximadamente dos años de edad, macho, con un peso de 116.2 kg y una longitud de 236 cm (de la punta de la nariz a la punta de la cola).

El informe señala que el felino murió por broncoaspiración de sangre a consecuencia de hemorragias derivadas de un impacto de bala en la parte frontal de la cabeza, cerca del párpado derecho. Dicha herida “penetró por la región del párpado superior derecho y continuó su trayecto atravesando el paladar blando”. Así mismo, describe otras heridas que presentaba el ejemplar, algunas compatibles con proyectiles de arma de fuego; entre ellas, una correspondiente al marcaje del ejemplar (microchip) y, además, una herida longitudinal lacerante (cortada) de 11 cm de longitud en la cola.

El Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia entregará un diagnóstico final que incluye un examen histopatológico, que aportará mayor detalle a nivel microscópico sobre las lesiones identificadas en el animal, una vez que se reanuden las actividades en la UNAM.

Kenzo falleció durante el operativo de captura, el pasado 2 julio, en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.