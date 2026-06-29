Hay 22 perros rescatistas mexicanos en Venezuela

“Ambicioso” y “Consejera”, del Batallón para Atención de Emergencias de la SEDENA, fueron clave en la localización de un niño de 9 años bajo los escombros, quien tras once horas de labores fue rescatado con vida en Venezuela.

No llegaron solos. Entre los 18 binomios caninos desplegados por la SEDENA también se encuentra Arkadas, el pastor alemán donado por Turquía en honor a Proteo tras el terremoto de 2023. Venezuela es su primera misión internacional.

Siguiendo las indicaciones de su manejador, los binomios caninos tienen la capacidad de encontrar a personas con vida bajo los escombros. También para ingresar en espacios reducidos inaccesibles para las personas, lo que reduce considerablemente el tiempo de búsqueda.

No se trata de olfato ordinario: son años de entrenamiento especializado, de aprender a marcar una posición sin alterarla, de trabajar bajo ruido, polvo, oscuridad y estructuras que pueden colapsar en cualquier momento. Son, en términos militares, soldados de cuatro patas.

22 binomios caninos mexicanos en Venezuela

SEDENA — 18 binomios caninos, entre ellos:

“Ambicioso” y “Consejera” — fueron clave en la localización de un niño de 9 años bajo los escombros, quien tras once horas de labores fue rescatado con vida. Esto sí consta, lo reporta López-Dóriga.

Arkadas — primera misión internacional, donado por Turquía tras la muerte de Proteo.

Cruz Roja Mexicana (Querétaro) — 4 binomios:

Orly, Balam, Halley y Kenai (aparece también como “Kenay” en algunos medios). Todos cuentan con certificación internacional. Halley tiene cinco años de edad y cuatro años de servicio en Cruz Roja Mexicana.

Orly y Balam son Border Collie, hijos de Athos, el perro rescatista que participó en el 19S de 2017 y que falleció en 2021 tras ser envenenado.

Edgar Martínez es el guía canino de Orly, Balam y Kenai; Gonzalo Granados es el manejador de Halley.

En 2023 Orly y Balam ya estuvieron en Turquía, donde contribuyeron a localizar cuatro personas con vida y 36 víctimas fallecidas.