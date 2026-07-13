México suma doble Top 10 en la Copa del Mundo de Clavados de Altura

La selección mexicana finalizó su participación en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Porto Flavia 2026, segunda parada del circuito de World Aquatics, disputada en Porto Flavia, Iglesias, Cerdeña, Italia, donde las y los mejores exponentes del mundo buscaron sumar unidades para el ranking internacional.

En la prueba varonil de 27 metros, Sergio Guzmán obtuvo el séptimo lugar al concluir con 361.65 puntos, seguido por Yolotl Martínez quien concluyó en la octava posición y 360.95 unidades, mientras que Antonio Corzo finalizó en el sitio 14 (265.00 puntos).

Por su parte, en la competencia femenil de 20 metros, Tania Cuevas terminó en el lugar 18, con 186.35 puntos, dentro de un escenario que reunió a las principales figuras internacionales de la especialidad.

Como es característico de esta sede, las competencias se desarrollaron desde las emblemáticas formaciones rocosas de Porto Flavia, conservando la esencia del alto clavado en un entorno natural y de alta exigencia técnica.

Con esta participación, México continúa su proceso competitivo en el serial de World Aquatics, acumulando experiencia internacional y puntos para el ranking mundial, como parte de la preparación de sus seleccionados rumbo a los próximos compromisos del calendario internacional.