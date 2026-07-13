¿Cuándo volverá a competir Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

Isaac del Toro llega a este parón en el Tour de Francia 2026 en tercera posición de la clasificación general tras ganar la Etapa 2 y sumar un podio más, manteniendo vivo el sueño de cerrar el circuito entre los primeros tres lugares.

Después de una intensa semana de competencia, el circuito entra este lunes a su jornada de descanso, donde los ciclistas aprovecharán el receso para recuperar energías y preparar sus piernas rumbo al desenlace del tour.

El ciclista mexicano hizo historia en la Etapa 2 del Tour de Francia al conseguir la victoria, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar una etapa en 37 años, ya que el último en conseguirlo había sido Raúl Alcalá, quien obtuvo dos triunfos parciales en las ediciones de 1989 y 1990.

La segunda etapa se disputó sobre un recorrido de 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, con un desenlace espectacular en la subida a Montjuic, donde el mexicano aprovechó el ascenso final para separarse del grupo y asegurar el triunfo.

Después de esta victoria, el ciclista y el UAE Emirates Team decidieron administrar energías durante las siguientes tres etapas, reservando fuerzas para las pruebas de montaña.

Esta estrategia le permitió mantenerse competitivo y llegar en buenas condiciones a la sexta etapa, donde volvió a destacar al subir nuevamente al podio, esta vez en la tercera posición, por detrás de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

Con este resultado, el mexicano consolidó su presencia entre los líderes de la competencia.

Fuente: Infobae