Churrería Porfirio gana el Premio Nacional a la Franquicia 2026

La empresa mexicana Churrería Porfirio obtuvo el galardón como Franquicia del Año en México en la XXVI edición del Premio Nacional a la Franquicia 2026. Este reconocimiento, entregado por la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), distingue a los modelos de negocio con mayor solidez operativa y visión estratégica del país.

El evento reunió a los líderes del ecosistema emprendedor para destacar un sector que actualmente contribuye con el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Durante la ceremonia, la asociación destacó que México se consolida como la potencia más importante de Iberoamérica en este ramo, con 1,500 marcas activas.

Una franquicia exitosa no se construye solo como una buena idea o con una marca reconocida. Se construye con trabajo, con disciplina y con visión a largo plazo. Pero más allá de las cifras, lo que realmente distingue a nuestro modelo de franquicias es algo muy valioso: la posibilidad de emprender acompañado”, dijo Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias.

El jurado evaluó rigurosamente la rentabilidad y la capacidad de replicabilidad masiva para garantizar que los ganadores representen el estándar más alto de competitividad global. Además, se anunció que este año Aguascalientes será el estado embajador del sector. Esta alianza permitirá promover las franquicias locales en todo el país, así como llevar marcas internacionales al territorio hidrocálido.

Fuente: emprendedor.com